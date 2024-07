Ines Blagui est Dr en médecine spécialisée en médecine esthétique, nutrition et phytothérapie clinique. Diplômée de la faculté de médecine de Tunis en 2001, elle a acquis une grande expérience dans le secteur de la santé et l’industrie pharmaceutique tout au long de 23 années passées à des postes clés.

Outre sa casquette de médecin, c’est une manager accomplie, sa carrière professionnelle l’y a prédisposée. “J’ai été impliquée dans tous les aspects des opérations (planification stratégique, finance, conception de produits, contrôle qualité, prévision, ressources humaines, enquête client…).

J’ai lancé une entreprise d’une valeur de 10 millions de dollars pour le compte d’une multinationale pharmaceutique et initié le premier projet de transfert de biotechnologie pour la fabrication des insulines humaines en Tunisie en 2012”.

“J’ai lancé une entreprise d’une valeur de 10 millions de dollars pour le compte d’une multinationale pharmaceutique.”

Dr Ines est un constant-apprenant toujours à la recherche de nouveaux défis pour créer de la valeur. Engagée dans le modèle d’économie circulaire, elle a fait des objectifs du développement durable le socle de la startup Greencode. Elle milite activement à mettre en place des synergies de travail basées sur le partage, l’échange et la rupture avec l’individualité pour une économie de coût et d’énergie et une meilleure rentabilité économique et environnementale : “Greencode œuvre pour la valorisation des légumes ethniques et le développement d’aliments fonctionnels pour la santé Hormonale des femmes”.

Pour réussir en tant qu’entrepreneur, elle a dû suivre des formations complémentaires pour maîtriser le monde des affaires et acquérir les compétences nécessaires pour évoluer sur le plan personnel et professionnel. Elle s’est aussi investie dans son développement personnel que celui de ses équipes. “J’ai toujours adopté le leadership transversal et je considère que bâtir une équipe performante et solidaire est une garantie pour une réussite pérenne”.

Grâce à Greencode, Dr Blagui, a étroitement collaboré avec des femmes agricultrices à travers toute la Tunisie, du Nord-ouest, de l’Est, du Centre et du Sud.

“Greencode œuvre pour la valorisation des légumes ethniques et le développement d’aliments fonctionnels pour la santé hormonale des femmes.”

Une expérience qui lui a permis de comprendre de manière approfondie les défis auxquels sont confrontées ces communautés agricoles, ainsi que les opportunités uniques qu’offre la valorisation des produits du terroir et particulièrement la flore végétale ethnique pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

“En travaillant main dans la main avec ces femmes, nous avons pu développer de nouvelles méthodes de travail visant à optimiser les ressources naturelles et humaines, allant de la plantation à la transformation et passant par la valorisation des sous-produits agricoles et la minimisation des déchets. Cette expérience m’a non seulement sensibilisée aux enjeux environnementaux et sociaux liés à l’agriculture, mais elle m’a également dotée d’une perspective pratique sur les moyens d’adapter nos pratiques agricoles aux défis posés par les changements climatiques”.

“Cette expérience m’a sensibilisée aux enjeux environnementaux et sociaux liés à l’agriculture.”

Promouvoir un avenir durable, œuvrer pour le respect de l’environnement et dans ce que le rapport de Brundtland* définit comme « un développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs » et dans l’optimisation des performances environnementales, sociales et économiques de l’entreprise, c’est l’approche adoptée par Dr Ines Blagui pour s’imposer sur la scène nationale et conquérir l’international.

A.B.A

* Le Rapport Brundtland est le nom communément donné à une publication, officiellement intitulée Notre avenir à tous, publiée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations unies, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland