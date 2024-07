Saudia conclut les opérations de la saison du Hajj 1445H et fait ses adieux aux derniers pèlerins Offrant une excellence dans la ponctualité et des services exceptionnels

Saudia, le transporteur national de l’Arabie Saoudite, a conclu avec succès les opérations de la saison du Hajj 1445H, marquant la fin d’un voyage de 74 jours. Le dernier vol, SV5712, a décollé de l’Aéroport International du Prince Mohammed bin Abdulaziz à Médine, transportant 320 pèlerins vers Magelang en Indonésie. Une cérémonie d’adieu a été organisée dans le hall de départ de l’aéroport en présence de M. Mohammed Baakdah, le Vice-président des Opérations au Sol de Saudia.

Tout au long de la saison du Hajj, Saudia a maintenu un haut niveau d’efficacité opérationnelle, atteignant une performance exceptionnelle en terme de ponctualité malgré les défis de la saison estivale 2024. La compagnie aérienne a offert une gamme complète de services de qualité conçus pour améliorer le voyage spirituel des pèlerins. Ces services comprenaient des plateformes numériques pour simplifier le processus de voyage, des facilitations dans les aéroports pour accélérer les procédures, des services et repas en vol exceptionnels, ainsi que des programmes informatifs sur les écrans de divertissement en vol en plusieurs langues.

Mohammed Baakdah, le Vice-président des Opérations au Sol de Saudia, a déclaré : « Le succès des opérations de la saison du Hajj 1445H témoigne du dévouement et du travail d’équipe de l’ensemble de notre personnel. Nous avons travaillé sans relâche tout au long de cette période chargée, y compris pendant les vacances et l’Aïd, pour nous assurer que nos clients aient une expérience sûre et enrichissante. Nous sommes reconnaissants pour la coopération de toutes les autorités liées au Hajj et nous nous réjouissons de continuer à bâtir sur ce succès alors que nous commençons à planifier la saison du Hajj 1446H. »

À propos de Saudia :

Saudia (Saudia Airlines) est le transporteur national du Royaume d’Arabie Saoudite. Fondée en 1945, la compagnie est devenue l’une des plus grandes compagnies aériennes du Moyen-Orient.

Saudia a investi considérablement dans la modernisation de sa flotte et exploite actuellement l’une des flottes d’avions les plus récentes. La compagnie aérienne dessert un vaste réseau de routes couvrant environ 100 destinations réparties sur quatre continents, y compris les 28 aéroports intérieurs en Arabie Saoudite.

Membre de l’Association du transport aérien international (IATA) et de l’Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO), Saudia est également membre de SkyTeam, la deuxième plus grande alliance, depuis 2012.

Saudia a récemment été reconnue comme étant la Compagnie Aérienne la Plus Améliorée au Monde en 2024 par Skytrax, marquant la troisième fois qu’elle reçoit cette distinction, en plus de 14 autres prix distingués. Saudia a également été désignée « Compagnie Aérienne de Classe Mondiale 2024 » pour la troisième année consécutive aux Prix Officiels des Compagnies Aériennes APEX. De plus, elle a été classée en tête des compagnies aériennes mondiales au niveau de pour la meilleure ponctualité (OTP), selon un rapport de Cirium.

Pour plus d’informations sur Saudia, veuillez visiter www.saudia.com