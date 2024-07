Après un voyage minéral dans l’univers aux couleurs du sable fin du sculpteur de renom Hechmi Marzouk, la mythique galerie d’art Saladin de Sidi Bou Said qui fête cette année son 13ème anniversaire s’est parée d’une beauté exceptionnelle pour être au rythme de ce début d’été et de ses couleurs chaudes. Sur ses cimaises, sont soigneusement accrochées près de soixante œuvres d’art contemporain de l’artiste Sonia Lakhoua dans le cadre de son exposition intitulée “Quand l’art brut rencontre l’abstraction”.

Connue pour sa prédilection pour le bleu de la mer avec toutes ses nuances, dans des œuvres où l’art brut occupe une place prépondérante dans sa démarche artistique, l’artiste bascule cette fois dans un autre univers où les couleurs et les émotions forment chez elle une nouvelle peinture orientée vers l’esprit de l’art abstrait.

En parcourant les lieux où tout le staff de la galerie a travaillé d’arrache-pied pour installer chaque toile à sa bonne place et rendre la visite attrayante et singulière, les œuvres portent toutes une seule signature, mais chaque acrylique désigne un nom, raconte une histoire, revient sur un récit, un moment, un souvenir… : « Le non-dit », « flux migratoire », « le couple », « la famille », “Rituel”, “Les ombres de mon enfance”, “Bribes de mémoire” … sont autant de titres révélateurs des préoccupations de l’artiste et évocateurs de sa sensibilité à ce qui l’entoure pour faire naitre par sa palette et son coup de pinceau des toiles où chacune est surtout émotion qui s’infiltre à travers les formes, les motifs géométriques et les couleurs vives, qui à elles seules, interpellent et invitent à sentir un univers où l’émotion prédomine et attire.

C’est aussi un clin d’œil et un hommage à l’artiste russe de renommée internationale Vassily Kandinsky (1866 – 1944), le père de la peinture abstraite, le maître des formes et dont la spiritualité dans l’art est vraisemblablement sa source d’inspiration, dans sa touche libérée et ses couleurs débridées.

Esthétiquement légères dans la multiplicité des formes et l’équilibre dans les dégradés de couleurs, « D’ombre et de feu », « Métamorphose », « la porte d’un autre ailleurs » « les yeux de la nature » « vibrations » « Voir la vie en Or »…chaque toile demeure unique en suggérant des sensations différentes.

Outre les acryliques, son coup de pinceau transposé sur les poteries de Sejnane et de Nabeul pour en faire des éléments de décor à l’âme tunisienne ont séduit plus d’un. Emue que ses œuvres aient plu à chaque regard posé sur ses oeuvres, l’artiste a en quelques mots avoué qu’en se concentrant sur l’expression de sentiments et d’émotions à travers les formes, les couleurs éclatantes et les textures, elle a voulu ramener celui ou celle qui regarde, dans l’univers de la bonne énergie, de la joie de vivre, de la paix intérieure, pour tenter de faire voir la vie en rose et pourquoi pas en or » dit-elle avec humour.