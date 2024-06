Destination prisée pour les passionnés de plongée sous-marine grâce à la richesse de ses sites subaquatiques et de la variété de ses fonds marins, la ville côtière de Mahdia vibrera du 25 au 30 juin au rythme du Festival Trapanis de photographie subaquatique et de la Coupe CMAS Afrique de Photographie Subaquatique 2024, organisée sous l’égide de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) et CMAS Afrique, l’école de plongée Cap Afrique Mahdia, en partenariat avec la Fédération des Activités Subaquatiques et de Sauvetage de Tunisie (FASST).

Le comité d’organisation de la Coupe CMAS Afrique de Photographie Subaquatique 2024 informe que cet événement sera une célébration unique de la préservation de la biodiversité, du patrimoine subaquatique et de la photographie sous-marine, à Mahdia, lieu emblématique où la beauté de la vie marine s’entrelace avec l’histoire submergée, sublimées par l’expression artistique de la photographie sous-marine.

Il s’agit d’un événement collaboratif soutenu par la CMAS Afrique, qui a encouragé l’organisation de la compétition de photographie sous-marine proposée par l’école de plongée Cap Afrique Mahdia. Rafed Daldoul, directeur de Trapanis 2024, moniteur de plongée et instructeur international, a indiqué que « cet évènement multi-acteurs et multidisciplinaire mobilise des organismes de la société civile tunisienne engagés pour soutenir des actions intégrées dans le développement durable, en raison de leur potentiel de sensibilisation écologique et de leur promotion culturelle des ressources locales ».

Ayant pour objectif de sensibiliser à la préservation des écosystèmes marins à travers l’art de la photographie subaquatique, le festival TRAPANIS de photographie subaquatique 2024 tire son appellation en référence à un célèbre rocher submergé au fond des eaux cristallines de Mahdia, autrefois baptisé Trapanis par des pêcheurs siciliens, qui étaient venus plus exactement de Trapani, pour explorer la rive Sud de la Méditerranée et y expérimenter de nouvelles méthodes de pêche, dont celle des sardines avec les lampes (Lambares).

Un programme pluridisciplinaire où sport, écologie, patrimoine, culture, art et tourisme s’imbriquent

Le programme conçu pour cet événement s’est voulu pluridisciplinaire où sport, écologie, patrimoine, culture, art et tourisme s’imbriquent et s’entrecroisent, et ce, en vue d’offrir une expérience immersive qui célèbre et valorise la biodiversité marine, l’archéologie sous-marine et la créativité photographique, et contribuera à renforcer la sensibilisation à l’importance de la préservation des écosystèmes marins tout en stimulant le développement économique local de manière responsable et durable.

Les activités de l’événement auquel seront présents des participants de pays africains, méditerranéens et arabes, s’adressent à tout plongeur passionné, amateur de photographie ou tout amoureux de la mer. La programmation prévoit des conférences grand public sur “La biodiversité sous-marine”, “La science participative”, “Le patrimoine subaquatique et richesse culturelles et historique de Mahdia” pour sensibiliser à la préservation des ressources marines dans un contexte universel de changement climatique, ainsi que la promotion du patrimoine subaquatique de Mahdia.

Réunissant des membres tunisiens, algériens et européens, le jury de la compétition photographie est présidé par François Brun auteur du film “Louis Boutan ou l’invention de la photographie sous-marine”, dont la projection-débat est programmée durant le festival en sa présence. a cette occasion, sera présenté également le livre de photographies sous-marines “La Tunisie sous-marine: Histoire, sites et traditions” (Lalla Hadria Editions, 2013) au cours d’une séance de signature par les auteurs Selim Baccar, plongeur expérimenté et grand amateur de la plongée profonde et de la photo sous-marine, et François Brun, moniteur de plongée et auteur de plusieurs publications et ouvrages notamment sur techniques de plongée sur épaves.

Le festival Trapanis prévoit également des ateliers écologiques pour des enfants, une action de nettoyage des plages de Mahdia, le balisage de suivi de la posidonie (herbe marine en Tunisie menacée de disparition), des animations culturelles et artistiques variées, une exposition de peinture sous l’eau avec l’artiste peintre Monia Chahed ainsi que des programmes de découverte des circuits et des offres touristiques de Mahdia.

Etroitement liée à la préservation du patrimoine culturel subaquatique, la ville de Mahdia a accueilli en octobre 2013, le 21ème Congrès sur l’archéologie et le patrimoine culturel dans le monde arabe mettant en lumière l’importance du patrimoine culturel subaquatique dans la région. A la suite de cette rencontre, un centre régional arabe de recherche dans le domaine du patrimoine culturel subaquatique a été créé à Mahdia, en vue de développer les compétences en archéologie sous-marine de la Tunisie, où comme partout dans le monde, existent plusieurs éléments du patrimoine qui ne sont pas connus qui restent à découvrir et à préserver notamment en matière d’archéologie sous marine.