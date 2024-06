Neuf soirées sont au programme de la 37ème édition du Festival international de Musique symphonique d’El Jem qui aura lieu du 13 juillet au 17 août 2024 à l’amphithéâtre romain de la ville d’El Jem, près de Mahdia.

Des orchestres symphoniques, en plus de deux groupes de Jazz, représentant l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, la Suisse et la Tunisie sont au menu de cette édition placée sous le thème “Les nocturnes d’El jem” en hommage à l’oeuvre de Chopin.

Le programme complet du festival a été dévoilé, ce vendredi 21 juin coïncidant avec la célébration de la fête de la musique à travers le monde, au cours d’un point de presse tenu aux Berges du Lac, à Tunis, en présence du comité d’organisation et des partenaires du Festival.

L’opéra “Carmen” à l’ouverture

Trois spectacles tunisiens sont au programme de cette edition avec l’opéra “Carmen” produite par le théâtre de l’opéra de Tunis prévue à l’ouverture (13 juillet), et “Mélodies méditerranéennes” coproduction de l’Institut supérieur de musique de Sousse, du Conservatoire de musique de Sousse et de l’Orchestre symphonique de Sousse, en cloture (le 17 août).

L’Orchestre symphonique de Carthage (Carthage Symphony Orchestra) sous la direction du maestro Hafedh Makni, se produira à la soirée du 12 août.

“Carmen” est une création produite en 2024 est inspirée de l’œuvre de George Bizet et chorégraphiée et mise en scène par le tunisien Sofien Abou Lagraa. Cette création est le fruit d’une coopération culturelle entre l’Italie, la France et la Tunisie. Après sa première nationale, les 14 et 15 février au Théâtre de l’opéra de Tunis, Carmen a été présentée une seconde fois les 25 et 26 mai.

Après une série de résidences de création organisées en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et l’Institut Culturel italien de Tunis, réunit Fadi Ben Othman, à la direction de l’Orchestre symphonique tunisien, Ilès Blagui à la direction du chœur de l’Opéra de Tunis et Haythem Hadhiri à l’atelier lyrique et scénique avec près de 148 artistes sur scène dont 11 chanteurs solistes.

Le reste de la programmation est composé d’une soirée autrichienne avec le traditionnel concert de l’Orchestre du bal de l’opéra de Vienne qui renouvelle son rendez-vous avec le public du festival entamé en 1989, en plus d’une soirée espagnole avec “Imresiones de Espana : Concerto Malaga.

L’Italie qui a toujours été présente au petit Colisée depuis la création du festival est parmi les principaux pays invités de cette édition 2024. Deux soirées italiennes sont au menu dont “Une nuit à l’Opéra” de l’Orchestre de chambre Accademia di Santa Sofia. La deuxième soirée sera assurée par “l’Orchestra Guardia di Finanzia” qui célèbrera le 250ème anniversaire de sa création à El Jem.

Aux soirées off du festival, les mélomanes auront rendez-vous avec un sepctacle Jazz et Blues “Alchimie” de Rafik Gharbi (Tunisie) et Nasser Ben Dadoo (France), en plus d’une soirée jazz avec “Moncef Genoud Quartet” (Tunisie, Suisse).

En vue de promouvoir la musique jazz, les organisateurs projettent d’organiser, durant les prochaines éditions, une manifestation qui aura lieu deux jours avant le démarrage du festival.

Création du “Prix Med El Jem” pour la promotion du patrimoine

Depuis sa première édition en 1986, le Festival International de Musique symphonique d’El Jem s’impose en tant qu’événement culturel de dimension internationale qui draine de nombreux mélomanes vers Thysdrus, l’antique Eljem ville millénaire et son prestigieux théâtre romain “Le petit colisée”, classé patrimoine mondial de l’UNESCO.

La 37ème édition du Festival international de Musique symphonique d’Eljem est organisée par l’association Festival international de Musique symphonique d’Eljem, créée le 2 mars 2015, en partenariat avec la fondation Art et Culture.

Le festival se tient chaque année avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles, le ministère du Tourisme et de l’artisanat, en plus des autorités régionales et locales dans le gouvernorat de Mahdia.

Le président de l’association du Festival international de Musique symphonique d’Eljem, Ramzi Jenaieh, a évoqué les difficultés financières qui persistent surtout avec “le retard des subventions publiques durant les éditions précédentes, 2022 et 2023”.

Les organisateurs souhaitent “davantage de coopération de la part du ministère du Tourisme et de l’artisanat” qui est l’un des principaux partenaires du festival.

Les organisateurs ont annoncé le lancement d’un prix dédié à la promotion du patrimoine baptisé “Prix Med El Jem”. Créé à l’initiative de l’Association Festival international de Musique symphonique d’Eljem, ce prix sera organisé avec le soutien du programme Med 21 et l’institution bancaire partenaire du festival.

La cérémonie de remise de ce prix dans sa première édition sera organisée le 25 octobre 2024 au Musée d’El Jem. Ce musée fondé en 1970 est situé dans la ville d’El Jem, l’antique Thsdrus. Il renferme une riche collection de pièces archéologiques.

Le billet d’entrée aux divers spectacles permet également de visiter le musée d’El Jem, a fait savoir Mabrouk Layouni, président du festival international de musique symphonique d’El Jem.

Une application numérique baptisée “Historio” sera lancée en vue de présenter le Colisée d’El Jem et autres sites archéologiques classés à travers toute la république.

Pour certains spectacles, le festival réserve un train spécial de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) pour une navette Tunis-El Jem-Tunis. Des dessertes en aller-retour sont t prévues en partance de la Gare Barcelone à la Capitale.

Pour d’autres spectacles, un bus sera mis à la disposition des festivaliers. Le départ est habituellement à partir du Centre ville de Tunis, devant le ministère du Tourisme.

Voici le programme complet du Festival international de Musique symphonique d’El Jem 2024:

Samedi 13 juillet

Opéra Carmen (Tunisie)

Samedi 20 juillet

Imresiones de Espana : Concerto Malaga (Espagne)

Mercredi 24 juillet

Une nuit à l’Opéra : Orchestre de chambre Accademia di Santa Sofia (Italie)

Samedi 27 juillet

Orchestra Guardia di Finanzia (Italie)

Samedi 03 août

L’Orchestre du bal de l’opéra de Vienne (Autriche)

Mardi 6 août (Soirée off)

Jazz et Blues : Alchimie de Rafik Gharbi (Tunisie) et Nasser Ben Dadoo (France)

Samedi 10 août

Jazz : Moncef Genoud Quartet (Tunisie, Suisse)

Lundi 12 août

Orchestre symphonique de Carthage (Tunisie)

Samedi 17 août

Mélodies Méditerranéennes (Tunisie)