Le Pérou a réussi à décupler ses exportations en un quart de siècle, grâce à la modernisation de ses installations portuaires, ce qui a permis de baisser les coûts et augmenter l’efficacité.

Selon un récent rapport de l’Agence de Promotion des investissements du Pérou (Proinversion), les exportations péruviennes sont passées de 6,1 milliards de dollars en 1999 à 64,3 milliards en 2023.

La même source souligne que les ports modernisés et mis à niveau ont augmenté la capacité installée d’exportation et amélioré l’efficacité en termes de temps et de coûts pour les entreprises exportatrices.

Outre l’amélioration des infrastructures et des services portuaires, le Pérou s’est engagé dans la construction du plus grand port jamais construit sur la côte pacifique de l’Amérique du sud. Il s’agit port de Chancay, qui a nécessité des investissements de l’ordre de 3 milliards de dollars.

Les pays asiatiques absorbent 51 % des exportations totales du Pérou et, au sein de cette région, la Chine est le principal partenaire commercial du Pérou avec 36 % du total.

Le géant asiatique est suivi par les États-Unis (14 %), l’Union européenne (11 %), le Canada (5 %) et l’Inde (4 %).

Selon Proinversion, les principales exportations du Pérou sont composées de produits agricoles et de la mer, les phosphates, le cuivre et le coton.

L’expansion du secteur portuaire devrait se poursuivra à l’avenir avec l’attribution de nouvelles concessions portuaires : San Juan de Marcona (405 millions de dollars), Chimbote (214 millions de dollars), Pucallpa (41 millions de dollars) et Loreto (68 millions de dollars).

« Le développement de ces projets, combiné aux extensions et investissements programmés dans le port de Chancay (pour 1,4 milliard de dollars), renforcera le dynamisme de l’économie d’exportation et positionnera le Pérou comme une plaque tournante logistique dans le Pacifique sud-américain », a constaté Proinversión.