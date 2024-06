Les travaux de la 21ème édition du Forum de Tunisie sur l’investissement (TIF) ont démarré, mercredi après-midi à Gammarth (Banlieue Nord de Tunis), avec la participation de plus de 800 investisseurs tunisiens et étrangers représentant trente pays.

Ce forum qui se poursuivra jusqu’au 13 juin sous le thème «« Tunisie, là ou durabilité rime avec opportunité», est organisé par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA Tunisie) en partenariat avec l’Union Européenne (UE).

Cette édition mettra en lumière le potentiel d’innovation et d’investissement durable de l’économie tunisienne., en mettant l’accent sur quatre secteurs à forte valeur ajoutée; à savoir les composants automobiles, les produits pharmaceutiques, les énergies renouvelables, startups et diaspora. L’édition 2024 du TIF constituera une opportunité pour présenter les réformes mises en œuvre et en cours de préparation par le gouvernement tunisien afin de redynamiser l’économie, relancer l’investissement et améliorer le climat d’affaires dans le cadre du programme national de réformes.

Il s’agit, également, de mettre en évidence les avantages compétitifs de la Tunisie en tant que destination et plateforme stratégique pour l’investissement et le partenariat gagnant-gagnant, notamment dans les secteurs porteurs à haute valeur ajoutée.

Selon les organisateurs, cette nouvelle édition sera, en outre, l’occasion de mettre en exergue la pertinence, la vivacité et la profondeur du partenariat de la Tunisie avec l’UE, ses Etats membres, leurs agences de coopération technique et financière ainsi qu’avec les banques multilatérales de développement BEI et BERD.

En 2023, les investissements étrangers en Tunisie ont atteint le montant de 2522,3 millions de dinars(MD), soit une hausse de 13,5% par rapport à 2022, selon les chiffres de la FIPA.

Au cours du premier trimestre de 2024, les investissements directs étrangers réalisés en Tunisie ont augmenté de 18%. Ils s’élèvent à 517,4 millions de dinars contre 438,3 millions de dinars à la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 45,3% par rapport à 2022 et 49,8% par rapport à 2021, selon la même source.

La répartition sectorielle des IDE montre une hausse de la valeur des investissements dans le secteur industries manufacturières à 250,5MD fin mars 2024, contre 234,6 MD en 2023, enregistrant ainsi une hausse de 6,8%.

Durant cette période, la part revenant au secteur des énergies a atteint 176,9 MD contre 116,9 MD, l’année précédente réalisant ainsi, une augmentation de 51,3%.

Le secteur des services a attiré des investissements d’une valeur de 84,5MD contre 52,8MD en 2023, enregistrant une hausse de 60,1%. Le secteur de l’agriculture a enregistré une hausse remarquable de 905,8% en passant de 0,49MD fin mars 2023 à 4,9MD fin mars 2024