Un atelier sur les moyens de développement du trafic portuaire au port de Gabès a été organisé, mercredi, et ce dans le cadre de l’étude relative à l’élaboration d’un plan directeur et de gestion des ports maritimes commerciaux tunisiens à l’horizon 2040.

Les participants à cette rencontre, tenue à l’initiative de la direction du port de commerce de Gabès, ont souligné la nécessité de renforcer l’infrastructure du port en créant de nouveaux quais avec des ouvrages d’accostage et d’amarrage et un terminal pour passagers, ce qui permettrait de créer des activités supplémentaires contribuant à améliorer la rentabilité économique du port, y compris les activités de transport de conteneurs et de véhicules et l’accueil des croisières touristiques.

Une fois réalisés, ces travaux permettront de placer le port de commerce de Gabès parmi les ports maritimes commerciaux les plus importants du pays, compte tenu de son emplacement stratégique, de sa connexion au réseau ferroviaire, de sa proximité de l’autoroute et de ses données nautiques avec un tirant d’eau de moins de 13,5 mètres, ont-ils estimé, mettant l’accent sur les perspectives prometteuses du port surtout avec l’achèvement du projet des Corridors économiques qui reliera le gouvernorat de Gabès au sud de l’Algérie.

A noter que le port de commerce de Gabès comprend deux bassins (extérieur et intérieur) couvrant 80 hectares, un cercle d’évitage a un diamètre de 600 mètres, une jetée Nord de 2880 m de long et une jetée Sud de 1460 m de long qui protègent le port contre les vagues par les vents dominants.