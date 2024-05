Le temps sera nuageux sur la plupart des régions ce vendredi, avec l’apparition de cellules orageuses et quelques pluies l’après-midi dans le nord-ouest et le centre du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les vents souffleront du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, avec une intensité faible à modérée près des côtes. La mer sera agitée à très agitée le long des côtes est.

Les températures varieront entre 28 et 33°C près des côtes et sur les hauteurs, et entre 34 et 39°C dans le reste des régions, atteignant jusqu’à 41°C à l’extrême sud.