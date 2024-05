Des startups tunisiennes ont pris part au salon Viva Technology (Viva Tech), rendez-vous annuel consacré à l’innovation technologique et aux start-ups, qui se tient du 22 au 25 mai à Paris en France, a indiqué le ministère des Technologies de la communication dans un communiqué publié samedi à Tunis.

La participation de la Tunisie à cet événement consiste en l’organisation d’un pavillon regroupant un nombre important des startups tunisiennes opérant dans divers domaines, tels que l’agriculture intelligente, l’apprentissage numérique, l’intelligence artificielle, le transport intelligent, les technologies de l’environnement, la technologie financière.

Le ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Neji, qui a rencontré des startupers tunisiens, dans le cadre de sa visite effectuée à Paris, a souligné l’intérêt que le ministère accorde pour assurer la participation d’un nombre important des startupers tunisiens aux grandes manifestations internationales dans le domaine numérique.

L’objectif, a-t-il dit, est de permettre aux startupers de faire connaitre leurs projets et commercialiser leurs produits, ainsi que leurs solutions numériques au plan international, d’une part, et d’identifier des bailleurs de fonds et des investisseurs, en plus de conclure des partenariats économiques avec des sociétés internationales, d’autre part.

Le ministre a relevé que cette participation s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale numérique 2025 et l’initiative « Startup Tunisia », qui vise à appuyer l’initiative privée, la création des projets et l’incitation à l’innovation et à la création et l’entrepreneuriat, en vue de contribuer au renforcement du rayonnement de la Tunisie à l’échelle internationale dans le domaine numérique.

Le Salon Viva Tech, le plus grand événement européen consacré aux startups et aux technologies, enregistre la participation de 11 mille représentants des sociétés internationales et des startups, venant de 120 pays. Le Japon est l’invité d’honneur de cette édition, qui met l’accent sur la technologie de l’intelligence artificielle et les jeux vidéo.