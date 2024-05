L’Institut supérieur des langues de Tunis (ISLT), ex-Institut Bourguiba des Langues vivantes, vient de prendre les devants en matière d’éducation et d’apprentissage numérisés en se dotant d’une classe intelligente.

Objectif recherché : promouvoir l’innovation dans l’éducation, contribuer au développement des compétences numériques des étudiants tunisiens et leur offrir des opportunités d’apprentissage exceptionnelles et adaptées aux défis du 21ème siècle..

Inaugurée, le 23 Mai 2024, la salle de Langues Intelligente représente, en cette ère d’intelligence artificielle (IA), une avancée significative dans la transformation numérique de l’éducation.

Fruit d’un partenariat tuniso-chinois, cette salle offre une plateforme moderne intégrant des outils interactifs et des fonctionnalités avancées de communication et de collaboration.

C’est le géant chinois Huawei, multinationale spécialisée dans la fourniture des applications numériques en terminaux, réseaux et cloud, qui a fourni les solutions de pointe nécessaires pour créer cet environnement d’apprentissage moderne et dynamique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’éducation et la recherche linguistique en Tunisie.

L’ISLT est un établissement public relevant de l’Université de Carthage. Il assure depuis 1976 une formation universitaire en langues et traduction sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

ABS