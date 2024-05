Après sa première le 14 février dernier, « Carmen » adaptation éponyme du célèbre opéra-comique du compositeur français Georges Bizet, est de retour le week-end prochain, à la salle de l’opéra à la Cité de la Culture.

Cette création du Théâtre de l’Opéra de Tunis qui est programmée dans deux représentations prévues les 25 et 26 mai courant.

« Carmen » est le fruit d’une série de résidences de création organisées en partenariat entre le théâtre de l’opéra de Tunis, l’Institut français de Tunisie et l’Institut Culturel italien de Tunis.

“Carmen” est un opéra dansé chorégraphié et mis en scène par Sofien Abou Lagraa, danseur et chorégraphe français d’origine algérienne. Cette création réunira sur scène 148 artiste dont des danseurs du Ballet de l’Opéra ainsi que des membres de l’Orchestre Symphonique Tunisien et du Chœur de l’Opéra de Tunis.

Le nombre des participants à la première de cet opéra dansé, présentée en février dernier à l’occasion de la Saint-Valentin, était de 120 artistes.

Carmen est une bohémienne cigarière à Séville, vers 1820. Elle n’aspire qu’à la liberté et à l’indépendance et séduit Don José, un jeune brigadier déjà fiancé, et qui nourrit rapidement une passion leur sera fatale. Maram Bouhbal (Carmen), Hassen Doss (Don José), Haythem Hadhiri (Escamillo) interprètent les principaux rôles dans Carmen adaptation de l’œuvre éponyme de Prosper Mérimée sur une musique de Georges Bizet.

“À Séville, Carmen, jeune bohémienne et grande séductrice, n’en est pas moins une femme rebelle : elle déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille, et se fait arrêter. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. Pour l’amour de Carmen, il va abandonner sa fiancée Micaëla, déserter et rejoindre les contrebandiers. Mais il est dévoré par la jalousie et Carmen, se lassant de lui, se laisse séduire par le célèbre torero Escamillo. Don José, fou de désespoir, la frappe à mort avec un poignard lors de la scène finale devant l’arène, alors qu’Escamillo apparaît sur les marches du cirque, entouré de la foule qui l’acclame.”

Les personnages de cette oeuvre et leur voix: Carmen (cigarière et séduisante bohémienne, mezzo-soprano), Don José (brigadier, ténor), Micaëla (jeune paysanne, soprano), Escamillo (célèbre torero, baryton), Frasquita (bohémienne et amie de Carmen, soprano), Mercédès (bohémienne et amie de Carmen, mezzo-soprano), Zuniga (lieutenant, basse), Moralès (brigadier, baryton), Le Dancaïre (contrebandier, baryton), Le Remendado (contrebandier, ténor), Lillas Pastia (tavernier, rôle parlé) et un guide (rôle parlé).

Carmen est l’opéra le plus populaire du compositeur français Gorges Bizet (25 octobre 1838 – 3 juin 1875), mort quelques mois près sa création alors qu’il n’avait que 36 ans.

«Carmen» de Bizet a été créée le 3 mars 1875. Pour la première fois dans l’histoire de l’opéra, Carmen de Bizet présente une histoire évoquant passion, violence et se terminant tragiquement.

A l’époque, l’œuvre de Bizet avait été mal accueillie. Selon les sites de musique classique, Carmen était perçue comme une oeuvre qui « sort des conventions dramaturgiques et va à l’encontre des codes traditionnels des personnages opératiques ».

Aujourd’hui, Carmen est l’opéra français le plus représenté dans le monde.