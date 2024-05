A l’occasion de la Journée internationale des musées, ce samedi 18 mai, l’accès aux sites, monuments et musées tunisiens sera gratuit à tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidant en Tunisie, a annoncé l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

De plus amples informations sur la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts sont consultables sur le site de l’Amvppc : httpss://tunisiepatrimoine.tn/accueil/…

La journée du samedi marque également la fin de la 33ème édition du Mois du Patrimoine qui se déroule chaque année du 18 avril au 18 mai, à travers une programmation assez variée dans les divers musées et sites historiques dans toute la république. La cérémonie de clôture Mois du Patrimoine sera organisée au Musée archéologique et ethnographique de Moknine, près de Monastir.

La Journée internationale des musées a été instituée, en 1977, par le Conseil International des Musées (ICOM) pour sensibiliser davantage le public au rôle des musées dans le développement de la société.

“La Journée internationale des musées 2024 placée sous le thème “Les musées pour l’éducation et la recherche” met en lumière le rôle central des musées dans l’éducation et la recherche. Ce thème vise à souligner l’importance des musées en tant qu’institutions éducatives dynamiques favorisant l’apprentissage, la découverte et la compréhension culturelle, a annoncé l’ICOM.

La Journée sert de plateforme mondiale pour promouvoir le rôle des musées dans les échanges culturels et le développement. A cette occasion, des événements, des expositions et des programmes éducatifs centrés sur ce thème sont organisés dans les musées du monde entier.

Chaque année depuis 2020, la Journée internationale des musées soutient un ensemble d’objectifs issus des Objectifs de développement durable des Nations unies. En 2024, l’ICOM concentre ses activités sur divers objectifs dont l’Éducation de qualité, l’industrie, l’innovation et l’infrastructure.

Les musées qui participent à la célébration de cette journée organisent des manifestations et des activités liées au thème de la Journée internationale des musées, nouent le dialogue avec le public et soulignent ainsi l’importance du rôle des musées en tant qu’institutions au service de la société et de son développement.