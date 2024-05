Un an après avoir exposé “Postures et Mouvements”, le grand sculpteur prolifique Hechmi Marzouk est de retour à la galerie d’art “Saladin” avec une nouvelle exposition ayant pour thème «Genèse sculpturale» qui se déroulera du 18 mai au 23 juin 2024.

Le vernissage aura lieu ce samedi 18 mai (à 16h00) au siège de la galerie à Sidi Bou Said, “en présence du sculpteur”, a annoncé, à la TAP, Ridha Souabni, directeur et fondateur de Saladin.

Hechmi Marzouk est un habitué des Galeries de la banlieue de Tunis. En 2020, il a exposé « Sculptures » au Violon Bleu. Dans cette exposition rétrospective, organisée du 13 au 29 janvier, le sculpteur présentait une collection de ses œuvres réalisées sur différentes périodes.

Trois ans plus tard, il est revenu à Saladin avec une exposition personnelle composée de 22 sculptures en bronze, laiton et bois et 32 dessins. Cette exposition intitulée “Postures et Mouvements” avait eu lieu du 20 mai au 10 juin 2023.

La nouvelle exposition à Saladin, «Genèse sculpturale», mettra en vedette les œuvres exceptionnelles du sculpteur, auteur de majestueuses sculptures.

Hechmi Marzouk est né le 26 octobre 1940, à Mahrès, près de Sfax. L’un artiste aux multiples casquettes, à la fois dessinateur, acteur de cinéma et décorateur-designer.

Il est réputé pour ses imposantes statues équestres représentant du premier président de la république tunisienne, Habib Bourguiba (3 août 1903-6 avril 2000). Ses œuvres sculpturales lui avaient valu plusieurs prix et distinctions dont on cite le premier prix national pour la réalisation d’un monument à Tabarka représentant Bourguiba en exil à l’Ile de Jalta.

En tant que chef décorateur, Hechmi Marzouk a travaillé avec le cinéaste franco-espagnol Fernando Arrabal dans le film culte “Viva La Muerte” (1971) dont le tournage avait eu lieu en Tunisie. Deux ans plus tard, il a eu une deuxième collaboration avec le cinéaste espagnol dans “J’irai comme un cheval fou” (1973), en tant qu’acteur principal, dans le rôle de Marvel, aux côtés de l’américain George Shannon.

Les amateurs d’art et les collectionneurs peuvent découvrir la nouvelle collection du sculpteur, «Genèse sculpturale». L’exposition sera visible à la galerie Saladin, du 18 mai au 23 juin, quotidiennement de 11h à 20h.