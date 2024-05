Les journées de formation organisées par le ministère des affaires sociales dans le domaine de la communication institutionnelle sur le thème “Tunisie Sociale : encadrement, autonomisation et Inclusion sociale et économique”, ont démarré, samedi à Hammamet.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des composantes de la stratégie de communication institutionnelle du ministère pour les années 2023-2025 ainsi que du renforcement et du développement des compétences en communication des employés et cadres du ministère, selon un communiqué du ministère.

La première phase du programme de formation cible 12 directeurs régionaux des affaires sociales des gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Le Kef, Kairouan, Siliana et un certain nombre de cadres du ministère. La prochaine session de formation sera organisée au profit des autres responsables régionaux dans le gouvernorat de Sousse.

Le chef de cabinet du ministre des affaires sociales, Rafik Ben Brahim a rappelé que la stratégie de communication du ministère vise à consolider le contact et la communication entre les niveaux central, régional et local et à impliquer le personnel et les cadres du ministère dans tous les domaines d’intervention du ministère.

Cette stratégie sera mise en oeuvre à travers l’organisation d’ateliers et de réunions dans les régions afin de discuter de la situation des personnes en situation de vulnérabilité dans tout le pays, dans le but de les intégrer socialement et économiquement.

Il a également expliqué que la stratégie de communication du ministère vise à renforcer le sentiment d’appartenance institutionnelle, à améliorer l’identité institutionnelle ainsi qu’ à renforcer la crédibilité et la confiance entre le ministère et tous les bénéficiaires et parties prenantes.

Il a souligné que l’équipe de communication du ministère a, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de communication 2023-2025, élaboré un programme de formation portant sur la communication institutionnelle en temps de crise et sur les techniques d’accueil et de communication avec les citoyens.