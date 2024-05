Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a eu, samedi, à Bagdad, une séance de travail avec Fouad Hussein, vice-premier ministre et ministre des Affaires Étrangères d’Irak.

Cette séance de travail intervient en marge de la tenue de la 17ème session de la Commission mixte tuniso-irakienne.

Les deux ministres ont, à cette occasion, formé l’espoir que la commission réussira à réaliser le saut qualitatif escompté dans les relations de coopération bilatérale, indique un communiqué du département, soulignant la nécessité d’une coopération plus étroite en matière de sécurité et d’échange d’expertises et d’expériences dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l’extrémiste violent et la migration irrégulière.

Ils ont aussi convenu d’identifier les approches adéquates pour promouvoir le commerce bilatéral.

Les deux parties ont, par ailleurs, appelé à accorder un intérêt particulier à la coopération dans plusieurs domaines prometteurs tels que le tourisme, le transport aérien, l’industrie pharmaceutique, l’enseignement supérieur et la culture.

Ils ont noté une convergence des positions et des points de vue dans nombre de questions d’intérêt commun, notamment la cause palestinienne.

Les deux ministres ont également mis en avant la solidité des liens de fraternité historiques unissant la Tunisie et l’Irak, soulignant la volonté commune de consolider davantage les relations de coopération en s’appuyant sur la volonté sincère des dirigeants des deux pays et leur ferme détermination à les hisser au niveau d’un partenariat effectif qui profite aux deux peuples frères.