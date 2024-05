La mission de promotionnelle de la 21ème édition du « Tunisia Investment Forum (TIF) », prévue les 12 et 13 juin 2022 à Tunis, a été lancée mercredi 8 mai 2024, à Munich (Allemagne), conduite par la ministre de l’Economie de la planification Féryel Ouerghi, accompagnée du Directeur Général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), Jalel Tebib.

Une séance de travail a été tenue entre la ministre et des responsables de 20 sociétés opérant dans divers secteurs, dont les secteurs de l’électronique, des composantes automobile, du numérique, de la logistique et autres.

La séance a permis de présenter les principales réformes de la Tunisie visant à renforcer le climat d’affaires et d’investissement, et à améliorer la compétitivité du pays au sein de son environnement régional et international.

La séance était également une occasion pour passer en revue les avantages compétitifs de la Tunisie dans l’objectif de hisser le pays au rang de destination stratégique et favorable à l’investissement et au partenariat.

Le programme de la 21ème édition du « Tunisia Investment Forum (TIF) » a été également présenté ainsi que ses principales manifestations.

La ministre a appelé les responsables des sociétés à prendre part au TIF et à s’informer sur les opportunités réelles que présente la Tunisie.

Lors de la deuxième étape de la mission dans la capitale espagnole, Madrid, jeudi 09 mai, la ministre s’est entretenue avec la secrétaire d’Etat espagnole chargée du commerce, Xiana Mendez.

L’entretien a porté sur les opportunités disponibles dans les deux pays pour élever la coopération économique à des niveaux meilleurs, en particulier en termes d’investissement, de partenariat et de renforcement du commerce.

La Ministre s’est, également, réunie avec des responsables d’entreprises espagnoles actives dans divers domaines et avec des directeurs exécutifs des entreprises TENDAM, spécialisée dans le secteur du textile et SANLUCAR active dans le domaine du développement agricole et de la production des légumes et fruits.

Les entretiens ont été l’occasion pour la Ministre d’inviter ces entreprises à participer au Forum et de connaitre davantage les opportunités qui existent en Tunisie pour développer et élargir leurs activités.

Au cours du troisième jour de la mission de promotion dans la capitale Belge (Bruxelles) ( vendredi 10 mai) , Feryel Ouerghi Sabïi, a présidé une réunion avec des membres de la Chambre de commerce Arabo/Belge/ Luxembourgeoise et des responsables d’un groupe de sociétés opérant dans divers secteurs.

Au cours de ces entretiens, les participants ont passé en revue les réformes sur lesquelles le gouvernement Tunisien travaille actuellement dans le but d’améliorer la compétitivité du pays.

Les participants ont exprimé leur intérêt pour la Tunisie en tant que destination privilégiée pour l’investissement et le développement des activités, compte tenu de ses nombreux avantages ainsi que de son ouverture sur les espaces voisins, en particulier l’espace euro-méditerranéen et africain, en plus de l’amélioration progressive de la situation économique du pays.