Au terme des travaux du 15ème Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), dimanche, dans la capitale gambienne Banjul, la délégation tunisienne a officiellement émis des réserves sur les documents relatifs à la juste cause palestinienne faisant référence aux “frontières du 4 juin 1967”, à la “solution à deux Etats” et à “Al-Qods-Est”.

Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, ces réserves se basent sur la position ferme de la Tunisie, de son soutien inconditionnel au peuple palestinien dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes, inaliénables et imprescriptibles et l’établissement de son Etat indépendant sur tout le territoire de la Palestine, avec Al-Qods Al-Charif comme capitale.

Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, la déclaration finale du sommet comprend plusieurs paragraphes relatifs à la coopération islamique dans plusieurs domaines, notamment politique, économique et culturel, à la situation des minorités musulmanes dans certains États non membres de l’OCI, à la déclaration de Banjul et à la résolution sur la question palestinienne et Al-Qods Al-Sharif .

La déclaration finale a salué la tenue de la réunion consultative qui a regroupé, le 22 avril 2024 à Tunis, les dirigeants de la Tunisie, de l’Algérie et de la Libye à l’invitation du Président de la République Tunisienne, Kaïs Saïed, au cours de laquelle les trois chefs d’Etat ont affirmé la volonté commune d’intensifier les consultations et la coordination en vue de consolider les facteurs de sécurité, de stabilité et de progrès dans la région et leur détermination à renforcer la coopération et à échanger les évaluations et les informations, notamment concernant les phénomènes du terrorisme, de la traite des êtres humains, du trafic de drogue et du crime organisé, qui menacent la sécurité et la stabilité de la région.

La déclaration finale a également salué la tenue, du 8 au 12 octobre 2024 à Tunis, de la 10ème édition du Salon “Halal Expo” de l’OCI et a exhorté les États membres et les institutions du secteur privé à participer activement à ce rendez-vous.

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a conduit la délégation tunisienne au 15ème Sommet de l’OCI sur instructions du président Kaïs Saïed. Le sommet a réuni 57 pays islamiques.