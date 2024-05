La météo prévoit un ciel partiellement nuageux sur les régions côtières du nord, avec des passages nuageux plus denses possibles. Le soleil dominera cependant sur le reste du pays, vous offrant une journée lumineuse et agréable.

Le vent soufflera du nord au nord-est dans les régions du nord et de l’est, et du sud-est dans les régions du sud. Il sera modéré à fort près des côtes nord et sud, et faible à modéré dans le reste du pays.

En bord de mer, les vagues seront très agitées à agitées au nord, et agitées à peu agitées sur le reste des côtes.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 19 et 24°C dans le nord et sur les côtes, et entre 25 et 31°C dans le reste du pays, avec des pointes à 34°C dans l’extrême sud.