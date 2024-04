La quatrième session du comité intergouvernemental de négociation (CIN) chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution par les matières plastiques, y compris dans le milieu marin (CIN-4), se déroulera du 23 au 29 avril 2024, dans la capitale canadienne, Ottawa, a fait savoir le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Il s’agit de l’avant-dernière réunion avant la conclusion prévue des négociations dans le courant de l’année. Des délégués de 174 pays devraient se réunir à Ottawa pour le dernier cycle de discussions sur l’instrument.

“Les gens et la planète souffrent profondément des effets de la pollution plastique. Cette session de négociation est cruciale. C’est l’occasion d’avancer significativement en vue d’un accord solide qui permettrait aux générations futures de vivre dans un monde exempt de pollution plastique”, a déclaré Jyoti Mathur-Filipp, secrétaire exécutive du CIN.

Les négociations se déroulent dans un contexte marqué par ce que les experts appellent une crise du plastique de plus en plus grave. Depuis les années 1950, 9,2 milliards de tonnes de plastique ont été produites, dont 7 milliards de tonnes sont devenues des déchets, remplissant les décharges et polluant les lacs, les rivières, les sols et les océans.

L’humanité produit aujourd’hui 430 millions de tonnes de plastique par an, dont les deux tiers sont des produits à courte durée de vie qui deviennent rapidement des déchets. Une partie de ce plastique se retrouve dans la chaîne alimentaire, où il peut être nuisible à la santé humaine.

L’objectif de la conférence est de faire progresser le projet de texte de l’instrument mondial afin qu’il puisse être finalisé à Busan, en République de Corée, en décembre prochain. Jusqu’à présent, les discussions ont porté sur la réduction de la pollution tout au long du cycle de vie des plastiques, de leur conception à leur élimination.

Le processus de négociation a été officiellement lancé en 2022 lors de la cinquième session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, l’organe décisionnel suprême en matière d’environnement.

Après deux ans de travail, le comité de négociation intergouvernemental est passé des vues générales à un projet de texte révisé. “Si le calendrier de l’accord final est depuis longtemps considéré comme ambitieux, il correspond à l’urgence de la crise de la pollution plastique”, a déclaré Mathur-Filipp.

“La science est claire et les solutions sont à notre disposition pour mettre fin à la pollution plastique. Étant donné que l’humanité est en passe de tripler la quantité de plastique que nous produisons chaque année d’ici 2060, il est vital que nous continuions à faire des progrès concrets et que nous parvenions à un accord d’ici la fin de l’année”, a-t-elle déclaré.