La population active de la Corée du Sud devrait commencer à baisser en 2028 sur fond de faible taux de natalité et de vieillissement de la population, a prévu ce mardi le Service d’information pour l’emploi en Corée (KEIS).

L’agence sud-coréenne a établi cette prévision dans son rapport pour la période 2022-2032, tirant la sonnette d’alarme sur la pénurie de main-d’œuvre à laquelle le pays risque d’être confronté.

Selon la prévision, la population active âgée de 15 ans ou plus devrait croître de 316.000 personnes entre 2022 et 2032, représentant seulement un dixième de la croissance de 3,14 millions enregistrée au cours de la précédente décennie.

Cela dit, la taille de la population active devrait culminer à 29,49 millions en 2027 et commencer à reculer en 2028 pour se retrouver à 29,24 millions en 2032, a noté l’agence.

La diminution prévue de la population active devrait aussi entraîner un recul du nombre d’employés âgés de 15 ans ou plus à partir de 2028.

Le nombre de personnes employées devrait atteindre 28,78 millions en 2027 avant de se contracter à 28,4 millions en 2032, soit une augmentation de 309.000 sur la période 2022-2032.

L’agence a anticipé que le pays aurait besoin de 894.000 employés supplémentaires d’ici 2032, ou de 89.000 par an, dans le but de maintenir le taux de croissance économique entre 1,9 et 2,1%.

Par secteurs, les domaines des soins de santé et des services sociaux devraient bénéficier de la plus forte augmentation de la demande alors qu’ils devraient avoir besoin de 138.000 travailleurs additionnels d’ici 2032.

Le secteur manufacturier et la filière du commerce de gros et de détail devraient avoir besoin de 137.000 et 118.000 travailleurs supplémentaires.