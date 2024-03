La matinée du 15 mars sera brumeuse sur le nord et les régions côtières de la Tunisie. Le ciel se couvrira ensuite progressivement sur l’ensemble du pays, laissant place à un temps généralement nuageux.

Le vent soufflera faiblement à modérément, avec des vitesses variant entre 15 et 30 km/h. Il sera de secteur ouest au nord et de secteur est au centre et au sud. La mer sera peu agitée à calme.

Températures stables :

Les températures ne connaîtront pas de changement notable ce mercredi, avec des maximales comprises entre 17 et 22 degrés au nord, sur les hauteurs et les côtes est. Elles atteindront entre 23 et 26 degrés sur le reste du pays.