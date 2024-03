“Il est impératif de mettre en place un programme d’action pour la rationalisation de la consommation d’eau, dans tous les bâtiments relevant des ministères, des instances, des entreprises et des établissements publics et de toutes les structures publiques y afférentes et ce, dans les plus brefs délais”, c’est ce qui ressort d’une circulaire du Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, publiée, le 6 mars 2024, à l’intention des ministres, des secrétaires d’Etat, des gouverneurs, des présidents des conseils des collectivités locales, des premiers responsables des entreprises et établissements publics et des présidents des instances publiques.

Ce programme devrait permettre de faire face à la pénurie d’eau, due aux années de sécheresse consécutives et à la régression des réserves en eau dans les barrages (actuellement à 37%, selon l’ONAGRI), ce qui a entraîné des difficultés à couvrir les besoins en eau potable ou pour des fins d’irrigation.

Selon la circulaire, il s’agit d’installer des robinets économes en eau, de construire des ouvrages de récupération des eaux pluviales ainsi que des puits et leur raccordement aux sanitaires.

Les autres mesures concernent la lutte contre les pertes d’eau au niveau des réseaux de distribution internes et leur maintenance, ainsi que la sensibilisation des agents et cadres à la nécessité d’économiser l’eau. Il est aussi, impératif, selon la circulaire, d’inclure la question de la consommation de l’eau en tant que point permanent dans l’ordre du jour des différents conseils d’administration, ainsi que des conseils d’entreprises et des établissements publics et des instances publiques, à l’instar de la consommation d’énergie.