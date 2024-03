La première stratégie nationale de développement de la statistique devrait être soumise prochainement pour approbation par le gouvernement, a fait savoir, lundi, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et de la planification, chargé des petites et moyennes entreprises, Samir Abdelhafidh, lors d’un atelier de lancement du programme de maîtrise des données de la Tunisie ” Tunisia Data Literacy Program”, tenu lundi à Tunis.

Elaborée par le Conseil National de la Statistique (CNS) et l’Institut National de la Statistique (INS), avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette stratégie facilitera l’intégration des statistiques dans toutes les politiques nationales et les processus de planification ainsi qu’une meilleure coordination au sein du SNS pour produire des données probantes et de qualité, répondant aux besoins des utilisateurs.

Selon Abdelhafidh, une réforme du système statistique national demeure aujourd’hui “nécessaire” afin de permettre à l’INS et aux autres structures statistiques publiques d’être au diapason des dernières avancées dans le domaine et d’assurer une production statistique publique “pertinente”, qui puisse répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs publics et privés.

Et d’ajouter que parallèlement à cette stratégie, un programme de coopération a été initié, en 2023, entre l’INS et la Banque mondiale (BM), afin d’appuyer l’institut dans la réalisation de sa d’un système statistique intégré et efficace, qui soit fondé sur l’utilisateur.

L’objectif étant d’impulser la réforme institutionnelle de l’INS, de renforcer son intégration avec l’écosystème des données et de développer ses capacités à utiliser des sources de données innovantes.