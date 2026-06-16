Cotation en Bourse des titres de la société « ASSURANCES MAGHREBIA » suite à

l’augmentation de capital de la société décidée par l’AGE du 15 mai 2026,et ce à partir du 15 juin 2026.

– Les 4 500 000 actions anciennes de la société « ASSURANCES MAGHREBIA » seront

négociables en Bourse, droits d’attribution détachés.

– Les droits d’attribution seront négociables en bourse dans les conditions

suivantes :

• Code Mnémonique : ASSM6

• Code ISIN : TN31NVIGO514

• Groupe de Cotation : 32

– Les 1 000 000 actions nouvelles gratuites, à attribuer à raison de deux (02) actions

nouvelles pour neuf (09) actions anciennes, seront admises et négociables en Bourse sur la même ligne de cotation que les actions anciennes.