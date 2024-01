Dans un contexte mondial qui s’oriente de plus en plus vers le développement des énergies renouvelables, la JICA vient de signer avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) le Procès-Verbal des discussions pour la formulation d’un nouveau projet de coopération technique pour un approvisionnement bas carbone et stable du système électrique en Tunisie.

Cette signature vient à la suite d’une mission d’experts japonais en Tunisie pour identifier les besoins des partenaires tunisiens dans ce domaine, et le transfert technologique et de savoir-faire requis au profit des ingénieurs de la STEG. L’objectif final est d’assurer un meilleur contrôle et une gestion optimale du dispatching d’électricité dans un contexte d’intégration massive de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables.

A cet effet, les experts japonais travailleront avec le personnel de la STEG pour renforcer sa capacité dans les domaines du dispatching et du stockage de l’électricité provenant des énergies renouvelables ainsi que l’analyse de l’impact de l’introduction progressive des véhicules électriques dans le réseau électrique.