La saison de l’exportation des oranges “maltaise” démarrera, demain samedi, avec une première cargaison de 700 tonnes destinée au port de Marseille, en France, premier consommateur de cette variété d’oranges.

Le Groupement interprofessionnel des fruits et le Réseau des exportateurs tunisiens visent à commercialiser plus de 12000 tonnes d’oranges maltaises sur le marché français, qui reste le premier marché polarisé de la Tunisie.

Le sous-directeur chargé du développement des exportations au Groupement interprofessionnel des fruits , Tarek Tira, a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP, que le groupement est mobilisé pour garantir la réussite de la saison de promotion des agrumes depuis juin 2023, en veillant à ce que les normes d’utilisation des pesticides dans les orangeraies, soient respectées en organisant des journées de sensibilisation pour les producteurs et en organisant une campagne de sensibilisation dans les différentes zones de production.

A cet effet ” Un accord a été conclu avec la profession et les différents intervenants pour sensibiliser davantage les exportateurs à effectuer des analyses des résidus de pesticides dans les fruits auprès des laboratoires agréés et à intensifier l’opération d’analyse pour le contrôle des résidus de pesticides par la Direction Générale de Phytosanitaire et de contrôle des intrants agricole”.

Selon le responsable “36 échantillons ont été prélevés dans les différentes exploitations agrumicoles et des analyses de laboratoire ont été effectuées, depuis le 11 décembre 2023, pour les résidus de pesticides outre la conclusion de deux accords avec le Laboratoire central d’analyse et d’expérimentation et un laboratoire privé pour effectuer autant d’analyses que possible et appliquer des prix préférentiels aux exportateurs. “.