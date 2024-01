L’association tunisienne de l’espace (Tunsa) a obtenu, aux côtés de partenaires internationaux, un financement de 1,057 million d’euros de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), pour développer les stratégies urbaines et améliorer l’habitabilité des villes.

La finalité du projet est d’utiliser les données du programme européen d’observation de la Terre “Copernicus” pour améliorer les stratégies de développement urbain en Europe et en Afrique du Nord.

Selon le président de l’association “Tunsa”, Ahmed El Fadhel, il s’agit de concevoir et développer des applications spatiales en collaboration avec des partenaires internationaux et aussi développer des solutions innovantes pour améliorer les conditions de vie dans les zones urbaines”.

“Le projet a été inspiré par les défis liés aux conditions de vie dans les villes, en particulier en Europe et en Afrique, où la croissance rapide et la concentration de la population a eu un impact sur les environnements urbains”, a expliqué Mohamed Rajhi, membre de l’association, cité par africanews.space.

Pour relever ces défis, l’association tunisienne et ses partenaires proposent la création d’un laboratoire virtuel qui servira de terrain d’essai aux urbanistes.

“Ce laboratoire leur permettra (urbanistes) d’explorer et d’évaluer visuellement des idées de développement à l’aide de modèles multidimensionnels”.

La solution proposée s’appuie fortement sur les données d’observation de la Terre, provenant principalement des satellites “Copernicus” et complétées par des sources de données locales.

Les données sont organisées dans un format “cube de données” pour faciliter l’accès rapide aux données nouvellement acquises, selon Tunsa. Le projet permettra de tirer profit des données satellitaires et des locales pour créer une plateforme aidant les urbanistes à tester et à affiner les idées de développement urbain afin d’améliorer l’habitabilité des villes.

Grâce à ce logiciel, les urbanistes auront accès à une multitude de données et pourront tester de nouvelles idées et stratégies de développement urbain.

Les stratégies à développer tiendront, ainsi compte, de divers facteurs tels que le changement climatique et les risques associés aux catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, la pollution et le réchauffement climatique.

“Les urbanistes pourraient, ainsi, utiliser ces informations pour s’inspirer et apprendre des expériences d’autres villes et partant améliorer leurs stratégies de développement urbain d’une manière plus informée et plus efficace”, d’après les responsables de Tunsa.