La première filiale de l’entreprise “ETILOG”, basée à Presov en Slovaquie et spécialisée dans la fabrication des emballages spéciaux nécessaires aux industries automobile et aérospatiale, sera bientôt, implantée dans la zone industrielle de Sbikha2 à Kairoun (Centre de la Tunisie). Elle permettra de créer en première phase, 210 emplois, selon l’Agence de promotion des investissements étrangers (FIPA-Tunisie).

En prévision de cette implantation imminente, la première du genre en Afrique, une délégation de cette entreprise dotée de 3 sites de production en Europe de l’Est, a effectué, récemment, une visite en Tunisie pour “poursuivre les discussions concernant l’avancement de la mise en œuvre de sa filiale”, indique, lundi, la même source. Des réunions de suivi du projet ont eu lieu dans ce cadre, entre le PDG de la société, Josef Johannes Ebnet, le directeur d’ETILOG Tunisie, Bouzaienne Gmairi, ont eu lieu avec les directeurs généraux de FIPA-Tunisie, Jalel Tebib et de l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), Omar Bouzaouada. Les premiers responsables tunisiens et étrangers ont confirmé leur appui à cette initiative, selon le communiqué de la FIPA.

ETILOG est l’une des entreprises mondiales spécialisées dans la fabrication des emballages spéciaux nécessaires aux industries automobile et aérospatiale.

L’industrie des composants automobiles constitue un secteur en forte croissance et l’un des secteurs piliers de l’économie tunisienne.

La Tunisie compte, aujourd’hui, environ 200 entreprises actives dans le secteur d’automobiles, représentant 16 % des exportations du pays, selon la Tunisian Automotive Association (TAA).