88 entreprises publiques en Tunisie ont réalisé des résultats nets consolidés, représentant un déficit global de 1,8 milliard de dinars, durant l’exercice 2021, contre 2,9 milliards de dinars, en 2020, ce qui représente une amélioration du déficit de 62%.

Selon des données publiées, récemment, par le ministère des finances, cette amélioration est due à l’enregistrement d’un excédent au niveau des résultats nets consolidés de 40 établissements publics, d’une valeur globale de 577 millions de dinars (MD).

Il s’agit, notamment de Groupe Chimique de Tunisie (un excédent de 133 MD), de la Régie Nationale des Tabac et des Allumettes- RNTA (+97 MD), de l’Office de la Marine Marchande et des Ports (+61,6 MD), de la CPG (+47 MD), de la Pharmacie Centrale (+45 MD), et de Tunisie Télécom (+32 MD).

Le reste des entreprises publiques (48) a accusé un déficit au niveau des résultats nets consolidés, durant l’année 2021, de 1,7 milliard de dinars, en l’occurrence l’Office de Céréales (-477 MD), la Transtu (-225 MD), l’OACA (-173 MD), l’ETAP (-139 MD), la SNCFT (-137 MD) et l’Office du Commerce de Tunisie (-120 MD).

Il convient de noter que le département des finances a étudié les états financiers consolidés de ces 88 établissements, sur un total de 114 entreprises publiques en Tunisie, en ne tenant pas compte de 15 sociétés n’ayant pas encore publié leurs états financiers 2021; 7 établissements exerçant dans le secteur financier; 3 caisses sociales ; et une société, dont l’activité a été interrompue.