L’Emprunt National en 2023 a réussi à lever un montant global de 3 799 millions de dinars (MD), avec un taux de réponse global de 136%, contre un montant de 2800 MD initialement prévu par la loi de finances pour le précédent exercice, a fait savoir samedi, le Directeur Général de Tunisie Clearing, Maher Zouari.

Le montant mobilisé est réparti entre 715 MD pour la première tranche (taux de réponse de 102%), 844 MD pour la deuxième (121%), 1025 MD pour la troisième (146%) et 1215 MD pour la quatrième tranche (174%). Au 31 décembre 2023, l’encours de l’emprunt national 2023 a atteint 8 604 MD, représentant 35% de l’encours des émissions à moyen et long termes du trésor.

En 2024, l’Etat continuera à se financer à travers l’Emprunt National en budgétisant un montant de 2 870 MD, a encore fait savoir Zouari.

Les intermédiaires en bourse ont collecté 77% des ordres de souscriptions contre 23% par les banques, pour l’Emprunt National 2023. La part des établissements bancaires était trés importante lors de la première tranche de l’emprunt (87% du montant mobilisé) pour baisser ensuite, lors de la deuxième tranche à 22% (contre 78% pour les intermédiaires en Bourse).

Ces derniers ont pris le relai pour collecter 79% de la troisième tranche et 71% du montant de la quatrième.

Dans le top 10 des collecteurs d’ordres de souscription à l’Emprunt national 2023, figurent MAC SA (18%), STB Finance (15%), BNA Capitaux (14%), BH Invest (13%), Attijari Intermédiation (11%), la BIAT (7%), Amen Bank (7%), Tunisie Valeurs (5%), la Banque de Tunisie (5%) et l’UBCI (4%).

Au niveau de la répartition des souscriptions entre taux fixe et taux variable, “force est de remarquer la préférence pour le taux fixe au détriment du taux variable, ce qui s’explique par une anticipation d’une baisse des taux par les investisseurs”, a relevé le DG de Tunisie Clearing.

La répartition moyenne des souscriptions fait ressortir un pourcentage de 51% pour le taux fixe et de 49 % pour le taux variable. 61% des souscripteurs avaient opté pour le taux variable lors de la première tranche de l’emprunt et 67% pour le même taux, lors de la deuxième tranche. Cette tendance s’est inversée lors de la troisième tranche (54% des souscriptions selon un taux fixe et 46% selon un taux variable) et la quatrième tranche (73% au taux fixe). Par durée de remboursement, la répartition est stable avec une préférence pour la durée de 7 ans.

Rappelons qu’en 2023, le trésor a fixé les conditions d’émission de l’Emprunt National sur quatre tranches avec un montant cible de 700 MD chacune.

Les lignes à souscrire se sont réparties sur trois catégories. La Catégorie A offrant des obligations d’une valeur nominale de 10 D avec une durée de remboursement de 5 ans dont trois années de grâce. Le remboursement annuel de cette catégorie commencera à la quatrième année avec un taux fixe de 9,75% par an ou un taux d’intérêt variable TMM+1,70%, selon le choix du souscripteur. La Catégorie B proposant des obligations, d’une valeur nominale de 100 D chacune, avec une durée de remboursement de 7 ans, incluant deux années de grâce. Le souscripteur peut opter pour un taux fixe de 9,80% par an ou un taux d’intérêt variable TMM+1,75%. La Catégorie C offre une maturité de 10 ans, dont deux années de grâce. Ces obligations d’une valeur nominale de 100 D chacune, vont être remboursées à partir de la troisième année. Les investisseurs peuvent opter pour un taux fixe de 9,95% par an ou un taux d’intérêt variable TMM+1,95%.