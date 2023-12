La journée de samedi sera marquée par un temps ensoleillé et doux dans la plupart des régions. Les températures maximales seront comprises entre 12 et 19 degrés Celsius dans les régions côtières, et entre 10 et 16 degrés Celsius dans les régions intérieures.

Le vent soufflera faible à modéré du secteur ouest, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h en bord de mer.

Dimanche 24 décembre

Le temps sera également ensoleillé et doux dimanche. Les températures maximales seront légèrement plus élevées que la veille, avec des valeurs comprises entre 13 et 20 degrés Celsius dans les régions côtières, et entre 11 et 17 degrés Celsius dans les régions intérieures.

Le vent soufflera faible à modéré du secteur ouest, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h en bord de mer.