La météo en Tunisie sera nuageuse ce jeudi 7 décembre, avec des passages de pluies éparses dans le Nord-Ouest du pays. Ces pluies seront plus importantes sur les hauteurs de cette région.

Les températures maximales oscilleront entre 14 et 18 degrés Celsius sur l’ensemble du pays. Les températures minimales seront comprises entre 8 et 12 degrés Celsius, avec des valeurs plus fraîches sur les hauteurs.

Le vent soufflera relativement fort près des côtes, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Le vent sera faible à modéré sur le reste du pays.