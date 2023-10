Le cumul pluviométrique total enregistré en Tunisie, au cours du mois de septembre 2023, a chuté de 96,5%, par rapport à la normale de référence du mois (1006,1 mm), pour ne pas dépasser les 35,5 mm, d’après le Bulletin climatologique de septembre 2023, publié jeudi par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ainsi, septembre 2023 est classé comme le plus sec depuis 1970 et juste derrière le mois de septembre 1964 (15,3 mm) depuis 1950. L’INM a fait savoir que toutes les régions ont connu une diminution notable des précipitations, allant dans les régions du nord, de 75% à Ain Draham à 100% à Zaghouan, Béja, Jendouba et Siliana.

Quant aux régions du centre, les pluies ne sont pas tombées tout au long du mois dans la plupart des régions, à l’exception de Thala et Mahdia, où quelques pluies éparses ont été enregistrées en faibles quantités, et la baisse de la pluviométrie a atteint 97% à Thala et 98% à Mahdia.

En ce qui concerne le sud, la plupart des régions ont connu une grave pénurie, et le pourcentage de carence variait de 95% à Tataouine à 100% dans le reste des régions, à l’exception de Gabès (-59%) où quelques pluies ont été enregistrées.

Concernant les vents, ils ont été globalement faibles à modérés, et leur vitesse a augmenté durant la période du 2 au 6 septembre 2023 sur la plupart des régions, pour se situer entre 54 km/h à Médenine à 72 km/h à Tozeur.

La vitesse du vent a également, augmenté les 15, 16 et 17 septembre sur les régions du nord, et sa vitesse maximale a varié de 61 km/h à Tabarka à 76 km/h au Kef. Les vents ont également, été forts les 22, 23 et 24 septembre sur les régions du nord et le centre. Leur vitesse maximale a varié entre 54 km/h à Remada et 83 km/h à Thala.

Le vent a soufflé fort, aussi, le 27 septembre 2023 sur les régions du centre et du sud, et la vitesse maximale a varié entre 54 km/h à Sidi Bouzid et 61 km/h à Djerba.