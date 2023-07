Le mois de mai 2023 a été classé au premier rang des mois de mai les plus pluvieux depuis 1950, avec un cumul mensuel total de 1718,7 millimètres (27 stations principales), tandis que les normales pour les mêmes stations étaient de 541.9 mm, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Dans son bulletin climatologique consacré au mois de mai 2023 publié jeudi, l’Institut affirme que les quantités des pluies enregistrées pendant ce mois ont atteint 317.2% de la normale du mois de mai.

Sur l’ensemble du mois les cumuls ont été très élevés. Les cumuls les plus importants ont été observés à Béja 157.2mm, à Tabarka 122mm, à Thala 118.8mm, à Kairouan 114.7mm et Gafsa 1.5.5mm.

Le mois de mai 2023 a été exceptionnel en termes de précipitations totales enregistrées sur la plupart des régions. Ce mois a été caractérisé par le passage des perturbations atmosphériques successives qui étaient actives durant plusieurs jours, avec des orages parfois intenses et qui ont engendré des pluies localement fortes.

En ce qui concerne la température, le mois de mai 2023 a été plus doux que d’habitude avec une baisse de température par rapport à la normale d’un écart de -0,8 ° C.

Il a été instable et marqué par la succession des perturbations atmosphériques dans les régions.

Qu’elle soit minimale ou maximale, la température a souvent été relativement, basse et les moyennes étaient généralement inférieures aux normales du mois.

Les températures moyennes au cours de ce mois ont varié entre 14,6 °C à Thala et 25,7 °C à El Borma.

Elles étaient inférieures aux moyennes de référence (1991-2020) sur toutes les régions et les écarts ont varié entre (-0,1) °C à Mahdia et (- 2,6) °C à Thala, à l’exception de Bizerte, Kélibia, Nabeul, Sfax et Gabès, où elle a dépassé légèrement, les moyennes de référence avec des écarts allant de (+0,1) °C à Sfax à (+0,5) °C à Kélibia.

Quant à la température moyenne générale (27 stations principales), elle était de 20,8 °C et inférieure à la moyenne de référence (21,6 °C) avec un écart de (-0,8) °C.