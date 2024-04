Près de deux cents petites entreprises BTP (191) ont signé des contrats avec le ministère de l’Equipement et de l’Habitat pour la réalisation des deux premières phases du programme d’entretien des routes classées et des circuits ruraux. Le démarrage des travaux est prévu pour le 2 mai 2024, a fait savoir, mardi, le ministère.

Cette démarche intervient en application de la circulaire du chef du gouvernement n°35, du 18 décembre 2023, portant conclusion de marchés et contrats avec les petites entreprises BTP, pour la réalisation du programme d’entretien du réseau routier, indique le ministère.

Il a fait savoir que 21 millions de dinars ont été mobilisés pour la réalisation de marchés cadre couvrant la signalisation horizontale et verticale et les équipements routiers, le nettoyage des routes et des chaussées, l’entretien des espaces verts et la maintenance des ouvrages hydrauliques. Ces marchés couvrent aussi l’entretien des trottoirs et la réparation de l’éclairage public.

Les directions régionales de l’équipement assureront le suivi quotidien des travaux engagés par les entreprises retenues pour garantir le respect des normes techniques et des délais contractuels.

Un appel à candidatures a été lancé à travers la plateforme du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle au profit de 202 entreprises. 193 entreprises se sont inscrites et 191 entreprises ont, à ce jour, signé les cahiers de charges relatifs aux chantiers concernés, d’après la même source.