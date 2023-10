Septembre 2023 est le cinquième (septembre) le plus chaud depuis 1950, indique le Bulletin climatologique de l’Institut National de la Météorologie (INM), rendu public jeudi.

La plupart des régions du pays ont connu une hausse relative des températures pendant ce mois. Les températures moyennes variaient entre 22,9 degrés à Thala et 30,8 degrés à Tozeur. Quant à la température moyenne nationale (27 stations principales), elle a atteint 27,1 degrés, supérieure à la moyenne de référence (25,9 degrés) de +1,2 degrés.

Le début de cette saison sèche est assez exceptionnel. Les températures maximales et minimales étaient souvent très élevées. A partir du 24 du mois les températures ont chuté et elles sont restées inférieures aux normales jusqu’à la fin du mois.

S’agissant des températures maximales moyennes, elles ont varié entre 29,1 degrés à Mahdia, Thala et 36,3 degrés à Tozeur, et elles étaient supérieures aux moyennes de référence dans toutes les régions. La température maximale moyenne nationale, a atteint, elle, 32,9 degrés, soit une moyenne supérieure à la moyenne de référence (31,4 degrés) avec une différence de +1,5 degrés.

Pour ce qui est des températures minimales moyennes, elles ont varié de 16,6 degrés à Thala et 25,2 degrés à Tozeur et elles étaient supérieures aux moyennes de référence. Les écarts ont varié de +0,4 degrés à Djerba à +3 degrés à Zaghouan. La température minimale absolue a atteint 9,4 degrés à Thala le 26 septembre 2023. La température minimale moyenne générale a atteint 21,3 degrés et elle était supérieure à la moyenne de référence (20,4 degrés) avec une différence de +0,9 degrés.