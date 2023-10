Le président du parlement Brahim Bouderbala s’est entretenu, mercredi, avec le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil du rôle de la diplomatie dans le renforcement de la coopération bilatérale et le rapprochement entre les peuples.

En visite de travail à Alger, Bouderbala a souligné la disposition de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) à consolider la coopération avec le Conseil de la Nation, à travers l’activation du groupe d’amitié parlementaire en plus de l’intensification des rencontres et des échanges de visites et d’expertises.

Il s’est félicité du niveau atteint par les relations de coopération historiques établies entre les deux pays dans tous les domaines.

Le président de l’ARP a ajouté que sa visite en Algérie à la tête d’une délégation parlementaire est l’occasion d’examiner les perspectives de la coopération bilatérale et les moyens de les développer dans divers secteurs d’activité. Elle doit permettre, également, de penser les moyens d’aplanir les difficultés qui entravent la réalisation des objectifs communs, a-t-il poursuivi.

De son côté, le président du Conseil de la Nation, la chambre haute du parlement algérien, a affirmé la volonté de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays, mettant en avant le rôle des groupes parlementaires dans leur enrichissement.

Il a relevé que la dernière réunion de la commission mixte a permis de concrétiser cette volonté commune à travers la signature de plusieurs accords englobant plusieurs domaines.

Salah Goudjil a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier la concertation sur les questions d’intérêt commun, faisant observer que l’action maghrébine commune reste une aspiration légitime au service de laquelle la coopération bilatérale doit œuvrer.

Les deux parties ont ensuite abordé les développements dans les territoires occupés, insistant sur la légalité de la juste cause palestinienne et le soutien inconditionnel des deux pays au peuple palestinien dans son combat de libération.