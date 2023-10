Le président de l’Assemblée des représentants du peuple Ibrahim Bouderbala, et le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, Ibrahim Boughali, ont signé aujourd’hui, mercredi, en Algérie, un protocole-cadre de coopération parlementaire entre les deux institutions.

Ce protocole contribuera à renforcer les liens entre les deux pays, dans le cadre du rôle confié à la diplomatie parlementaire en tant que mécanisme de renforcement de la coordination et des échanges de visites, d’expériences législatives et de coordination des positions sur les questions communes, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle facebook de l’ARP.

Lors de la réunion qui s’est tenue au siège de l’Assemblée algérienne, Boudabala et Boughali ont abordé de nombreuses questions sur la scène arabe, régionale et internationale, confirmant la convergence des vues, en ce concerne, notamment, les développements en Palestine occupée.

Les deux parties ont, à cette occasion, exprimé leur à la juste cause du peuple palestinien et son combat légitime pour recouvrer tous ses droits et établir son Etat indépendant avec Al Qods comme capitale.

Ils ont renouvelé leur condamnation des massacres subis par les habitants de Gaza et commis par l’occupation sioniste, appelant à mettre fin à l’effusion de sang.

Dans ce contexte, Boughali a évoqué la demande du Parlement algérien d’inscrire un point d’urgence à l’ordre du jour de la 147e session de l’Union interparlementaire pour “l’Arrêt de la guerre et des violations des droits de l’homme à Gaza”. De son côté, Bouderbala a appelé à l’élaboration d’une déclaration commune sur les développements en Palestine.

Il a souligné, lors de cette discussion tenue en présence des délégations des deux Assemblées, l’importance de cette visite officielle dans l’ouverture de nouvelles perspectives prometteuses de coopération bilatérale.

Il a également souligné le rôle de la diplomatie parlementaire dans le soutien des efforts gouvernementaux visant à élever la coopération économique à des niveaux plus élevés et à stimuler les échanges commerciaux, tout en continuant à surmonter les difficultés et à simplifier les aspects procéduraux, administratifs et techniques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux jeunes et renforçant la proximité entre les deux peuples frères, lit-on de même source.

Rappelons que le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, effectue une visite officielle en Algérie à la tête d’une délégation parlementaire, du 24 au 27 octobre 2023, au cours de laquelle il tiendra des entretiens avec le président de l’Assemblée populaire nationale et le président du Conseil de la nation, ainsi qu’avec plusieurs responsables algériens.