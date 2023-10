Dans le cadre des préparatifs de célébration du 75ème anniversaire de la création de la compagnie aérienne nationale Tunisair, un accord-cadre a été signé hier, lundi 16 octobre 2023, au musée national du Bardo, entre l’Institut National du Patrimoine (INP), représenté par son Directeur Général Tarek Baccouche, et Tunisair représentée par son Président Directeur Général Khaled Chelly.

L’accord porte sur l’échange de prestations entre les deux parties et en vertu duquel Tunisair s’engage à assurer le transport gratuit des experts (ingénieurs, chercheurs, scénographes, conservateurs), ainsi que de tous les objets de collection. Pour les différentes activités et manifestations de l’INP, la compagnie réserve des espaces publicitaires gratuits dans les réseaux sociaux et dans la revue “Ghazala ” qu’elle publie.

De son côté, l’INP s’emploie en vertu de l’accord-cadre à contribuer à la mise en place technique et artistique du projet de Musée de Tunisair à son siège social ainsi qu’à la restauration des mosaïques du musée et au renforcement de l’équipe de la compagnie aérienne avec des experts et spécialistes en muséographie.