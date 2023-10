Shanghai et Budapest vont accueillir, en mai et juin prochains, les premières qualifications multisports pour les JO-2024 de Paris, sous forme de festivals mêlant épreuves sportives et culture, a annoncé jeudi le Comité international olympique.

Dès avril 2022, l’instance avait annoncé vouloir regrouper au printemps 2024 les qualifications du skateboard, du BMX freestyle, du breaking et de l’escalade, une initiative prévue dans des “sites urbains compacts et centraux”.

Réunie jeudi à Bombay, sa commission exécutive a désigné deux villes hôtes familières des grands événements sportifs, soit Shanghai sur les rives du fleuve Huangpu (16 au 19 mai 2024) puis Budapest sur le campus de Ludovika (20 au 23 juin 2024).