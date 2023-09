Aujourd’hui mardi 5 septembre 2023, démarreront les premiers matchs comptant pour les quarts de finale du grand chelem de l’US Open, chez les messieurs et sur les huit candidats six font partie du Top 10 ; cependant chez les dames quatre du Top 10 ont pu atteindre les quarts de finale, avec des chutes inattendues comme celles du n°1 Swiatek et tenante du titre ou encore Rybakina et Ons Jabeur.

Quarts de finale de la journée du 5-09-2023 :