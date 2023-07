Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, s’est entretenu, jeudi, au Palais du Bardo, avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood.

Les deux parties ont mis en avant l’importance des relations historiques établies entre les deux pays qui “ne cessent de se développer dans tous les domaines”, indique l’ARP dans un communiqué.

Bouderbala et Hood ont également souligné la volonté d’intensifier le travail commun afin d’impulser la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs.

L’ambassadeur des Etats-Unis a souligné l’intérêt que porte son pays aux relations avec la Tunisie et sa disposition à continuer de soutenir les efforts de développement du pays, notamment en appuyant les moyennes et petites entreprises et le secteur de l’artisanat à travers l’exportation des produits tunisiens aux Etats-Unis.

Il a, sur un autre plan, évoqué les développements politiques observés en Tunisie et les efforts visant à consacrer les droits, les libertés et la transition démocratique.

Il a aussi fait part de l’intérêt qu’il porte aux priorités de l’ARP “qui contribue grandement à la réalisation des objectifs nationaux escomptés”.

De son côté, le président du parlement s’est félicité du développement de la coopération tuniso-américaine et des opportunités disponibles pour la renforcer davantage, notamment dans le cadre du partenariat économique.

Il a donné à son hôte un aperçu sur les principaux événements observés en Tunisie depuis 2011 et les aspects négatifs qui avaient accompagné ceux-ci, “ce qui a nécessité la prise des mesures du 25 juillet 2021 pour rectifier le processus transitionnel”, indique la même source.

Bouderbala a, par ailleurs, mis en avant les efforts visant à préserver les droits, les libertés, la liberté d’expression et l’indépendance de la justice, soulignant l’importance du travail associatif en Tunisie et ce, dans la transparence et le respect de la loi.

Les relations parlementaires entre la Tunisie les Etats-Unis sont capitales, a-t-il affirmé, insistant sur l’importance d’accueillir régulièrement des délégations parlementaires américaines en Tunisie afin de prendre connaissance des efforts continus déployés pour mener à bien la transition démocratique et consacrer les principes de la démocratie.

L’entretien s’est déroulé en présence du député Ezzedine Teyeb, assesseur du président, chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration.