L’Institut National de la Météorologie a lancé une alerte vague de chaleur aujourd’hui 7 juillet et demain 8 juillet, signalant un “Temps chaud avec des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois intenses”.

Pour Météo Tunisie, “le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur. Veillez aussi sur les enfants. Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.”

Elle conseille de “boire de l’eau plusieurs fois par jour même en dehors de la sensation de soif. Continuez à manger normalement. Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h). En cas de sortie, protéger sa tête au moyen d’une casquette ou d’un chapeau, se protéger les yeux par des lunettes solaires et porter des vêtements légers, amples et de couleurs claires. Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour. Limitez vos activités physiques et sportives. Pendant la journée, fermez les volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. Si vous avez besoin d’aide appelez la protection civile 198.”