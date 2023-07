La Bélarusse Victoria Azarenka, 19e mondiale, s’est qualifiée avec brio pour le troisième tour de Wimbledon, jeudi, en dominant facilement l’Argentine Nadia Podoroska (80e), 6-3, 6-0.

Demi-finaliste sur le gazon londonien il y a plus d’une décennie, en 2011 et 2012, la joueuse de 33 ans a rapidement pris deux fois le service de son adversaire dans le premier set et fait la course en tête (6-3).

Si certains jeux ont ensuite été disputés dans le second set, ce dernier n’a été qu’une formalité et Azarenka peut se projeter vers son troisième tour face à la Russe Daria Kasatkina, tête de série numéro 11, qui n’a perdu que sept jeux lors de ses deux premiers tours.