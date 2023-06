Figure du handball tunisien et arabe, président de la fédération tunisienne de tir et membre du bureau exécutif du Comite National Olympique Tunisien, Ridha Manai s’est distingué lors des Jeux Africains de plage (Hammamet-2023), comme un homme de terrain qui a mis tout son savoir-faire pour contribuer à la préparation logistique de cet évènement et diriger le village sportif sur la plage de Yasmine Hammamet.

“Près de 2300 personnes de 54 pays africains ont pris part à ce festival sportif dont 1300 athlètes, un record qui a dépassé même les prévisions”, a déclaré Manai, à l’agence TAP.

“On peut dire que le Comité olympique Tunisien a réussi son pari malgré les difficultés rencontrées au niveau de l’organisation de ce premier évènement sportif multidisciplinaire depuis les Jeux Méditerranéens 2001”, a-t-il ajouté.

Les pluies qui se sont abattues début juin sur la ville de Hammamet, à quelques jours du coup d’envoi des jeux, ralentissant le rythme de la préparation logistique, n’ont pas empêché le dirigeant tunisien de poursuivre son travail afin que la plage de Hammamet soit fin prête pour accueillir cette 2e édition.

Le responsable chargé de l’aménagement des sites des compétitions affirme en effet que toutes les délégations étaient satisfaites de l’état des terrains dont l’aménagement a commencé depuis trois mois.

“Préparer l’organisation des jeux de plage pour la première fois en Tunisie était un grand défi pour le Comité Olympique Tunisien que ce soit au niveau de la logistique ou au niveau des compétitions”, a-t-il souligné saluant le soutien des autorités centrales, régionales et locales qui ont largement contribué au succès de ces jeux.

Le membre du CNOT a également salué le grand effort de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) pour assurer la couverture quotidienne et instantanée des compétitions et des événements se déroulant en marge des Jeux Africains de Plage.

L’agence TAP, rappelle-t-on, a mis en place une équipe de 30 personnes des différents services (journalistes, photographes, techniciens, etc) répartis sur les lieux des compétitions à Hammamet et le siège central de l’agence, pour assurer une couverture instantanées des jeux.

Le dirigeant sportif a, d’autre part, estimé que les JAP-2023 ont contribué à la promotion de certaines disciplines sportives de plage tels que le badminton, le teqball et l’escrime de plage, affirmant que le sport de plage sera plus connu et plus répandu et que la Tunisie qui est dotée de grandes plages et de beaucoup de talents sportifs, sera capable de réussir dans ce domaine.

“Je crois que les jeux ont laissé un héritage important et des acquis logistiques, environnementaux et touristiques, dont le plus important est l’aménagement de la plage de Yasmine Hammamet qui a été renforcée avec du sable pour rester après les jeux en bon état pour les touristes et les vacanciers”.

Il a ajouté que les fédérations de teqball, basket, lutte et handball ont profité de ces jeux pour obtenir de nombreux équipements de la part des instances continentales et internationales outre le soutien de l’Etat, ce qui va, a-t-il estimé, certainement les aider à promouvoir leurs spécialités et les diffuser dans les différentes régions du pays. A cela s’ajoute l’expérience acquise au niveau de l’organisation d’événements sportifs majeurs dans divers domaines, a-t-il souligné.

Le président de la commission des compétitions au sein de l’Union arabe de handball a, d’autre part, indiqué que le titre remporté dans les compétitions féminine et masculine de beach handball confirme une fois de plus le leadership tunisien dans ce domaine estimant que les sélections nationales qui viennent de conserver leur titre et de se distinguer lors des Jeux méditerranéens de Pescara, sont capables de s’illustrer lors des Jeux Mondiaux de Plage de Bali 2023 prévus en août prochain.

Il a ajouté, à ce propos, que l’Union arabe de handball oeuvre en ce moment pour organiser un championnat arabe de beach handball, se déclarant confiant quant à l’avenir des sports de plage qui ne cessent d’attirer de plus en plus d’amateurs et de pratiquants.