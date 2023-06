Une vingtaine d’entreprises tunisiennes exerçant dans les secteurs du commerce et de l’industrie participeront à la troisième exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet à Changsha, au centre de la Chine.

Des hommes d’affaires africains et chinois, des experts ainsi que des représentants d’institutions financières internationales et de chambres de commerce prendront part à cet événement dont l’objectif est de renforcer la coopération sino-africaine, indique mercredi, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations.

Un indice du commerce Chine-Afrique sera publié pour la première fois, durant cette troisième exposition. Il servira de baromètre pour les entreprises qui ont une coopération économique et commerciale avec leurs partenaires africains.

A cette occasion, une délégation chinoise conduite par le représentant gouvernemental Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan, Lui Zhiren et composée notamment d’opérateurs économiques exerçant dans divers secteurs comme les composants automobiles a été reçue par la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejab.

Lors de cette rencontre, la ministre a souligné l’attachement de son département à hisser les relations bilatérales dans les domaines économique et commercial et à booster l’investissement, tout en œuvrant à réduire le déficit commercial de la Tunisie avec la Chine.

Elle a, à cet égard, suggéré de faciliter les démarches d’accès des produits tunisiens au marché chinois, notamment, agricoles, précisant, que cela permettra d’atteindre les objectifs escomptés pour les deux parties.

Et de rappeler que la Tunisie jouit d’une situation géographiques “stratégique” qui lui permet d’être une plateforme entre l’Afrique et l’Europe, d’autant qu’elle est signataire d’accords de libre-échange régionaux comme l’Accord de la Zone de Libre- Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

De son côté, Lui Zhiren a déclaré que son pays est résolu à renforcer la coopération et l’investissement avec la Tunisie, saluant, à cet égard, les progrès enregistrés ces dernières années, en ce qui concerne les relations bilatérales.

Il a, par ailleurs, évoqué le renforcement des échanges commerciaux avec la Tunisie, notamment, dans le secteur des produits agricoles et alimentaires (dattes, huile d’olive…), les qualifiant de “produits de qualité”.

A l’issue de cet entretien, les deux parties ont convenu de valoriser les initiatives favorisant les échanges commerciaux et l’investissement et celles relatives au développement de la compétitivité des produits.

En 2019, la Tunisie avait pris part à la 1ère exposition économique et commerciale Chine-Afrique, avec la participation de cinq entreprises exportatrices d’huile d’olive.