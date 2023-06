Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi s’est entretenu, hier mardi, à New-York, avec le prince jordanien, Mired ben Raad al-Hussein, président du Conseil suprême pour des sujets des personnes en situation de handicap.

La rencontre tenue en marge de la 16ème Conférence des Etats parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (COSP16) qui se tient du 13 au 15 juin 2023 au siège des Nations unies à New York, a porté sur les relations de coopération conjointe entre la Tunisie et la Jordanie dans le domaine social, et les moyens de les développer davantage, notamment dans le domaine de la protection des personnes handicapées.

Pour sa part, le prince jordanien a exprimé la volonté de s’inspirer de l’expérience tunisienne dans le domaine de la promotion des personnes handicapées, notamment au niveau législatif. Il a également exprimé le souhait de visiter le centre international pour la promotion des personnes handicapées.