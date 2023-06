Le 5e forum maghrébin sur la migration ayant pour slogan “Plus jamais Bario Chino” pour un grand Maghreb sans haine, xénophobie et racisme” se tiendra du 23 au 25 juin courant dans la ville de Nadhour au Maroc.

Cette session fait suite à celles qui ont eu lieu respectivement à Bruxelles (2010) Oujda (2012) Monastir (2014) et Tanger (2016).

Ce forum comprend trois thématiques à savoir : “les événements tragiques survenus au passage frontalier Bario chino le 24 juin 2022 et le traitement inhumain subi par les migrants”, “la lutte contre les discours haineux et racistes et la violation des droits des migrants exercés par les états du Maghreb et les gouvernements de l’union européenne” et “les politiques migratoires de l’union européenne et des pays du Maghreb”.

Ce 5e forum, à l’instar des sessions précédentes permettront aux migrants de de présenter clairement leur vision et d’évaluer les politiques de migration, outre la coordination pour la préparation d’activités conjointes dans un cadre maghrébin, selon un communiqué publié par ce forum.