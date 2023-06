Le tournoi de Roland-Garros 2023 continue de réserver son lot de surprises et de moments palpitants, et parmi les joueuses qui se sont démarquées, Ons Jabeur (7) a brillé de mille feux. Après une série de victoires convaincantes, la talentueuse joueuse tunisienne est en quête de gloire.

Quarts de finale – Ons Jabeur vs Beatriz Haddad Maia :

Au stade des quarts de finale, Ons Jabeur affrontera Beatriz Haddad Maia, une adversaire redoutable, 14ème au classement. Bien que Jabeur soit en confiance après ses performances, Maia est également une joueuse talentueuse capable de poser des problèmes à ses adversaires.

Cependant, en se basant sur la forme actuelle d’Ons Jabeur et sa détermination à aller de l’avant, il est logique de prédire une victoire pour la joueuse tunisienne. Son jeu polyvalent, sa capacité à varier les coups et son expérience sur terre battue lui donnent un avantage certain dans ce match.

Demi-finales – Ons Jabeur vs Iga Swiatek (1) ou Coco Gauff (6) :

En demi-finales, Ons Jabeur pourrait faire face à une tâche plus difficile. Si Iga Swiatek (1), la championne en titre et spécialiste de la terre battue, parvient à atteindre ce stade de la compétition, elle représentera un défi de taille pour Jabeur.

Swiatek possède une puissance impressionnante et une grande maîtrise du jeu sur cette surface. Cependant, si Coco Gauff (6) se qualifie, Jabeur pourrait bénéficier d’une certaine marge de manœuvre. Gauff est une jeune joueuse talentueuse, mais son manque d’expérience à ce niveau de compétition pourrait jouer en faveur de Jabeur.

Finale – Ons Jabeur vise la consécration :

Si Ons Jabeur parvient en finale, elle fera face à l’élite du tennis féminin, ce qui constitue un défi ultime. En finale elle pourrait affronter Aryna Sabalenka, n°2 mondial, ou la tchèque Karolina Muchova (43).

Atteindre la finale du tournoi de Roland Garros est en soi une victoire pour Ons Jabeur, qui a démontré son talent et sa détermination tout au long de cette édition. Maintenant, tout dépendra de sa forme physique et mentale.